觀光地區好行，台南市交通局在2015年建置安平GO好行，提供遊客行車、停車資訊，今年再增加鹽水月津港地區的行車疏導與停車導引系統，期望未來能改善每年月津港燈會及蜂炮期間的交通問題，並在連續假期間發揮交通疏導的功能，讓民眾前往旅遊，既省時又便利。

鹽水區長呂煌男指出，近年為因應燈節期間湧入人潮，地方增加逾300個臨時停車位，但外地遊客若無適當引導，在市街繞行，而鹽水老街區內道路狹窄，將會使得原本已無法負荷龐大車潮的老街區道路壅塞問題更雪上加霜。

南市交通局副局長熊萬銀表示，為有效改善交通壅塞問題，去年向交通部爭取「運輸走廊壅塞改善計畫」經費，並將執行效果不錯的「安平GO好行」移植至鹽水月津港地區，建置1座CMS(資訊可變標誌)、2個臨時停車場的停車格位偵測系統與2台CCTV(即時監視影像)，並與市警局道路偵測系統即時狀況連線，掌控區內即時停車資訊及各路段的交通狀況，透過交通號誌控制方法迅速疏導車潮，還能即時提供用路人參考，減少尋找停車格位時間及避開壅塞路段。

交通局表示，今年月津港燈會期間，有效將車輛提前導引停放在區外，而大大縮短了各路段的旅行時間達50％以上，交通局將持續再向公路總局爭取經費在台19線及台19甲線建置偵測及導引設施，以加強本系統的功能性，建構鹽水GO好行，在明年春節暨燈節交通高峰期，能起到作用。

(中時 )