針對美國高層就香港反修訂逃犯條例一事會晤香港媒體大亨黎智英，大陸外交部駐港公署於9日上午表示強烈不滿，強調堅決反對外部勢力插手香港事務。

大陸外交部駐香港特別行政區特派員公署9日在其網站刊登發言人談話說，媒體報導，美國副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前分別會見了黎智英，討論修例事態發展及香港在「一國兩制」下的自治地位。

發言人對此嚴正表示，堅決反對外部勢力插手香港事務，絕不會坐視國家主權安全和香港繁榮穩定受到損害；內外勢力相互勾結、禍港殃民注定沒有好下場。

發言人表示，黎智英是什麼人、一貫持什麼立場、在香港社會扮演著什麼樣的角色，美方心知肚明；美政府高層在當前香港局勢的敏感時期，排著隊會見這麼一個人，別有用心，發出嚴重錯誤訊號，「我們對此表達強烈不滿和堅決反對」。

發言人強調，美方無視國際法和國際關係基本準則，一再干涉香港事務和中國內政，干擾特區政府依法施政，公署已就此向美國駐港總領館提出嚴正交涉，要求美方立即停止錯誤言行，不要在錯誤的道路上越走越遠。

發言人還痛批：「香港個別人置民族尊嚴和香港利益於不顧，為一己私利甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具，搖尾乞憐、引狼入室，這種醜惡嘴臉和卑劣行徑為包括香港同胞在內的全體中國人民所不齒。這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」

(旺報 )