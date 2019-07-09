手機越賣越貴，未來手機業者將更仰賴「舊換新」方案，圖為三星新一代旗艦Galaxy S9系列。中央社記者江明晏攝 107年2月27日

在台灣情報蒐集重要單位、國防部電訊發展室服役的侯姓士官，因去年與女友在寢室內視訊，但女方在分手後截圖寄給軍方指控侯在營區內違規使用智慧型手機，侯被依違反《國家機密保護法》送辦，台北地檢署調查後，認定侯僅在寢室內視訊、自拍上半身，並無刺探或蒐集國家機密，今依罪嫌不足，將侯不起訴。

國軍開放全軍在營內使用智慧型手機，但使用者須灌入國家中山科學研究院所研發的「國軍智慧型手機管理軟體(MDM)」，這程式可讓官兵進入機敏場所時，自動限制手機拍照、傳輸、打卡等顯示座標功能。

25歲的侯姓士官，去年與女友濃情蜜意時，時常以手機與女友視訊，但2人分手後，女方向軍方踢爆侯從去年9月至11月間，於營區個人寢室內，違規使用智慧型手機視訊功能與她聯繫，已涉嫌洩漏軍機。

此事經媒體曝光後，新北市憲兵隊依違反國家機密保護法將侯移送北檢偵辦。不過，檢方勘驗相關證據，認為侯透過手機與前女友視訊，畫面僅拍攝到2人，並無營區也沒在寢室外使用，不構成刺探或收集國家機密，今不起訴。

(中時 )