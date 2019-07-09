台大醫院獲贈國內科技大廠研發的人工智慧醫療雲運算整合平台（QOCA AIM），容量相當於容納全世界的書本，可以應用於基因與人工智慧、基因深度學習、醫療影像運算與病歷資料編碼等，更能精準快速的提供醫療判斷。

台大醫院院長陳石池表示，人工智慧技術進步造成很多工作與生活改變，醫療的改變也不遑多讓，尤其醫療診斷時間縮短、正確性增加，這必須經過很多大資料的學習，需要大的電腦處理，這次台大獲得容納很大的電腦，以後不僅在診斷、基因、治療上都有非常大幫助。

廣達董事長林百里指出，他是3句不離AI，其實AI是電腦工程師的夢想，2004年他去美國MIT參觀才知人工智慧這麼有用，廣達也在2016年開發出人工運算平台，AI與醫療是最恰當有效的運用，替台大量身訂作一個好的工具，可用於醫學研究，更能用於服務社會。

林百里形容這個平台是非常有擴張性的平台，為了醫學應用的軟體，以後會愈來愈聰明、精準。此平台提供相當於8000台2019年電競桌機的總和，逾1Peta FLOPS AI運算能量，超過8000張藍光光碟容量，逾2PB的儲存空間。

這能針對台大人工智慧研究情境特別優化，幫助台大AI精準醫療與基因相關臨床研究使用，現階段以醫療影像、基因運算及基因深度學習為主要的應用範圍，尤其縮短基因運算流程，研究新生兒遇到的疾病，提早進行診斷、治療。

台大醫務秘書賴飛羆指出，這套運算平台的容量可以容下全世界的每一本書，具有強大計算力，感謝廣達提供超強的機器，希望能幫台大打造為世界第一。

陳石池說，透過AI也許很多癌症會減少！林百里表示，AI的影響好像30年前的數位一樣，它是靜靜的轉換，每個國家發展不一樣，但是醫療發展最快，台大是國內第1名醫院，能夠做到什麼目標？現在無法訂出來，它會漸進性發展，一直都在成長。

(中時 )