啟明學校致贈感謝狀，感謝台中慈濟醫院提供場地給學生實習（左起為社區醫學中心主任陳慶元、副院長莊淑婷、啟明同學黃仁鼎、實習輔導處主任吳政積）。（陳淑娥攝）

台中啟明學生到慈濟醫院提供免費按摩，視障生黃仁鼎（左）開心能自力更生。（陳淑娥攝）

台中啟明學校學生8日起一連兩天，進駐台中慈濟醫院提供免費按摩服務，民眾更付錢鼓勵他們；後天視障生黃仁鼎說，發病那年，爸爸陪他跑遍全台醫院，仍醫不好而難過落淚，幸好學校老師傳授按摩技藝，讓他可以自力更生，不用再讓爸爸擔心。

台中慈濟醫院社區健康中心主任陳慶元體驗按摩服務，他表示，學生雖有視力障礙，但他們用耳朵看事情，用手查覺我們的身體，用心感受每個人的反應，令人感動。

癌症病人劉女士因骨質比較疏鬆，特別囑咐按摩同學降低力道，劉女士說，雖然力道降低，但同學還是很仔細認真的幫他舒緩肩頸，真的很用心；另外，曾女士在體驗後，馬上掏出兩百元給服務的同學，希望帶來一些鼓勵。

後天視障的國三生黃仁鼎說，發病那年，爸爸陪他跑遍全台醫院仍無法治癒，看到爸爸因而難過落淚，還好學校也有後天失明的老師，協助他學習按摩技術，讓他克服困難可以自立更生，不用再讓爸爸擔心。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷指出，醫院提供場地供實習，讓學生有機會將課堂所學應用到實際操作，未來會繼續支持。台中啟明學校實習輔導處主任吳政積表示，按摩是一項重要的謀生技藝，對於自己的經濟及家庭的健康，都能有所幫助。

校方感謝台中慈濟醫院提供場地讓學生實習，特別致贈感謝狀，由莊淑婷代表接受。

(中時 )