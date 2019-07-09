行政院長蘇貞昌出席友人母親告別式，簽名擲筆引發關注。蘇揆今天再批有心人把兩個喪禮明顯移花接木，並用惡毒字眼來做人身攻擊，非常惡劣也是最典型的假訊息。
蘇揆說，相關網路貼枚是很惡質的移花接木，鐵路警察李承翰為保護人民犧牲性命，跟他到恆春參加友人母喪，家屬都非常痛心，他的家鄉一直有前往弔喪時種種的規舉，擲筆只是其中一種，像是在弔喪時不說再見，送毛巾代表「斷根」，各地也有不同習俗，有人知道有人不知道，都沒有關係，但把兩個喪禮明顯的移花接木，並用惡毒字眼來做人身攻擊非常惡劣，也是最典型的假訊息，非常不當，對兩邊喪家也是非常大的刺激。
蘇揆也說，不管是誰傳播假訊息或惡質移花接木都非常不對，台灣自由、民主、開放，但有人就是惡意的利用自由民主開放來做不法不該的事情，台灣在提升自由民主時，大家更應防制這種行為，唾棄這種行為。
(中時 )
#蘇貞昌
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