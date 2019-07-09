美國一名男子早前乘飛機時突然過敏性休克發作，呼吸困難差點沒了小命。(圖/達志影像)

美國一名男子早前乘飛機時突然過敏性休克發作，呼吸困難差點沒了小命，不過幸運的他遇上全世界最帥的醫生出手相救，馬上替他注射適當藥物，把他鬼門關拉回。

喬治亞州26歲男子法拉科（Matt Faraco）搭飛機前往以色列時，進食飛機餐後更手部腫脹，在機上突然過敏性休克發作，導致他呼吸困難。所幸遇到有全世界最帥的醫生麥克（Mikhail Varshavski）急救，馬上為他注射腎上腺素，讓他獲救。事後帥哥醫生表示，當時很驚險，因為腎上腺素容易注射過量，令病人中毒，引發心臟病。還好飛機上有腎上腺素，不然他可能得對法拉科喉嚨開刀，好讓他恢復呼吸。

此次麥克因為美國一個廣播節目到外國出差，沒想到竟在飛機上遇到緊急事件發生，救人英勇事蹟被大肆報導，其實先前麥克就十分有名，不但擁有帥氣臉蛋，就連身材也相當令人流口水，更被美國《時人雜誌》（People Magazine）評選為「全球最帥醫生」。

(中時電子報)