桃園市空服員職業工會發起的長榮罷工行動終於告一個段落後，再傳出工會幹部郭芷嫣在群組的要罷凌跳船的空服員與機長的飛機餐加料言論後，無獨有偶的再傳出一位朱姓機長在個人臉書公開唆使空服員要對反罷工的人送上「special meal」的言論，長榮航空經紀律評議委員會討論後，給予朱姓機長兩大過暨免職處分。

據了解，長榮航空一位朱姓機長於日前於個人臉書發表一篇言論，內容中公開唆使空服員，「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有special meal要送上」，由於該言論已涉及飛安，且造成飛行員的恐懼，長榮航空在獲報後，先依相關規定立即將朱姓機長停飛，進行調查，朱姓機長事後也將該篇言論刪除，但內容畫面已在網路流傳。

長榮航空表示，針對朱姓機長的個人行為，長榮航空在9日召開紀律評議委員會，依相關事證進行討論，因朱姓機長已經嚴重違反公司飛航員管理辦法，包括煽動他人企圖加害公司員工、傳播挑釁言詞製造恐慌，其行為已經嚴重危害飛安，並損害公司形象，並考量其心態已不適合飛行勤務，經紀律評議委員會討論後，給予兩大過暨免職處分，即刻起生效，依規定朱員可在14天內提出申訴。

長榮航空表示，公司堅守飛航安全，任何有危害飛安的言行絕不容忍，一定會嚴厲處分，並且追究法律責任。

(中時 )