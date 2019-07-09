再生壓縮泡棉浮具。（嘉義縣政府農業處漁業科提供）

新型浮具比再生壓縮泡棉浮具更能長期使用。（嘉義縣政府農業處漁業科提供）

牡蠣養殖為嘉義縣沿海地區重要產業，浮筏式蚵棚使用的保麗龍浮具常因風災受損，其廢棄物對海洋會造成傷害，嘉義地區有3分之2蚵農已改用再生壓縮泡棉浮具，此外，嘉義縣政府日前請廠商將已開發的環保浮具介紹給蚵農，希望共同為維護海洋盡心，減少汙染。

初夏西南氣流較不穩定，蚵架易受水流方向移動而倒塌、糾纏在一起，碰上颱風時更嚴重。保麗龍浮具的顆粒廢棄物一旦入海洋環境，不僅汙染海水，因保麗龍像是小小海綿，會吸收、集中海裡汙染物，海洋生物會誤食而堵塞死亡。

由於再生壓縮泡棉浮具不易破碎，使用年限5年，保麗龍為2、3年，加上每塊價格400到450元較保麗龍便宜150至200元，蚵農改用再生壓縮泡棉意願高，但有3分之1仍使用保麗龍。

縣府6月13日舉行說明會，有2家環保浮具廠商及1家環保管材廠商向蚵農展示新型環保浮具，其中，開發出的PE(聚乙烯)硬式浮筒可用10至15年以上，EPP(發泡聚丙烯)浮具為5年以上，雖成本每塊約1500，但比壓縮泡棉更耐用。

不過，新型浮具規格比起一般使用較小，成本高，仍處試用階段。嘉義縣政府漁業科科長張建成表示，說明會完已有養殖大戶將新型浮具帶回去試用，因應環保意識高漲，也有廠商以此做未來趨向，正開發更多環保浮具替代使用。

張建成呼籲仍使用傳統保麗龍得盡快更替，新型環保浮具及管材資訊，可至嘉義縣政府農業處網頁查詢，或洽縣府漁業科05-3620123＃377。

(中時 )