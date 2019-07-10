位於知高圳步道的「引水橋」屬於當地特色景點。（林欣儀翻攝）

台中市烏日區知高圳鄰近鬧區、景緻清幽，假日休閒好去處。（林欣儀攝）

緊鄰喧囂的台中鬧區，位於烏日區學田里內的「知高圳步道」，別有一番清淨。知高圳是清朝年間為取水便利、沿大肚山麓修闢，近年來地方重新整修，沿途景致秀麗，吸引許多民眾來尋幽、踏青，往返6公里路程不但能感受山林之美，還可欣賞夜景，堪稱夏日消暑去處。

取自筏子溪水，知高圳是台中市烏日、大肚及南屯區的重要灌溉水源，以枕木鋪設的步道沿著潺潺流水向前進，起點處還有座寫著「知高圳驛」的石頭，一踏入知高圳範圍內，就能感受遠離塵囂的清涼感，呼吸天然芬多精。

沿著步道向前走，最先看到的景點「大榕樹」樹根盤踞在河道一端、向下延伸至水中，而陽光穿透枝葉灑落地面，醒目的外觀是踩踏秘境者最愛拍照景點之一。再接著往前，就是宛如「空中廊道」般架高的「引水橋」。

被視為知高圳步道特色之一的「引水橋」是為水道搭建，是日據時代以水泥工法拓寬，並修築渡槽、設置10處水橋。當地居民說，水量大時水會如瀑布般從旁邊溢出，可見到另一番景色。而沿著步道再往上走則可銜接雪蓮登山步道，感受大肚山自然風光。

在知高圳步道入口處，區公所設置了告示，呼籲大家「健走練腳力」，也因步道屬於緩坡，適合親子共遊。

(中時 )