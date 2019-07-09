台中市北屯區太原段140地號土地，原規畫為社會住宅用地，市府將以底價34億元標售引發爭議，交通部長林佳龍9日出席台中市推動通用計程車活動後受訪表示，土地取得是推動社會住宅最大的困難與挑戰，新市府有新想法他予以尊重，但也呼籲新市府應善用現有的土地，同時多聆聽社會聲音，提出完整的社宅政策，在台中實現居住正義。

林佳龍在擔任台中市長任內規畫的北屯區太原段住宅用地，台中市府最近將上網標售，引起民代質疑「賣地圖利」，憂心社宅興建打折扣，影響對社會住宅有需求民眾的權益。

林佳龍表示，社會住宅是居住正義的具體行動，不管中央或是地方政府都在積極推動，他在台中市長任內時，提出要興辦1萬戶社宅的目標，任內已完成規畫5000戶。

他認為，土地取得是推動社會住宅最大挑戰與困難之處，若能利用政府既有的土地，將會更容易實現社會住宅的政策。

「新市府有新的想法都予以尊重，但也要呼籲市府檢視目前的做法」，林佳龍說，土地取得不易，善用可以利用的每一筆土地，多聆聽社會的聲音，提出一套完整的社宅政策，盼能夠在台中實現居住正義以符合市民期待。

台中市府對標售原規畫社宅的土地，表示是將北屯太原段調整到需求度更高的西屯國安段，才符合成本效益，滿足地方需求合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題。

市府強調，北屯太原段本來就應該依規標售，這是合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題，而且北屯的社宅規畫已有同榮段和北屯段正在興建，將北屯太原段調整到需求度更高的西屯國安段，符合成本效益，也滿足地方需求，讓區域均衡發展。

(中時 )