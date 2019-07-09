長榮空服員罷工落幕，但「彩蛋」顯然更搶戲，身為空服員工會幹部的郭芷嫣，揚言要給反罷工的機師「加料」，嚴重踩到飛安的紅線上，這樣子的作為，若說可以領「飛安服勤獎金」，是不是聽起來怪怪的？

這場航空史上最長罷工，讓長榮營業損失超過30億元，也重挫長榮商譽，但現在最讓長榮頭痛的，恐怕是「加料」、霸凌這些空服員的負面行徑，讓想搭長榮的旅客都毛毛的。

試想，如果空服員敢對機師「加料」，這對飛航安全是重大威脅，更摧毀長榮30年累積的飛安良好形象。更何況，如果空服員都敢對機師下毒手（不要說做，連想都不該想），機上旅客難道不怕吃到加料後的「特殊餐」嗎？

事實上，揚言要對機師「加料」的，早在今年初華航機師罷工時就已有過，但很可惜的是，華航採取的是息事寧人的作法，被工會轟個「秋後算帳」就退縮，並放棄懲處，縱容此種爭議言論的下場，更讓郭芷嫣可以講「玩笑話」。

再聽聽工會的說詞，明明罪證確鑿，還可以誣指媒體「對空服員之隱私權、名譽、心理造成莫大傷害。」在郭芷嫣事件後聽來更顯諷刺，造成莫大傷害的應該是乘客吧！

空服員工會在罷工結束前，把「不秋後算帳」當作訴求，但沒想到還沒秋後，還在夏天，就開始對同僚嗆聲霸凌，這讓所有人都恍然大悟，為什麼工會怕被秋後算帳了。

說直接一點，這個誠信破產，可以把郭芷嫣行徑講成是「IT高手變造」，這麼瞎的理由都說得出來的工會，已經不具任何的公信力。光在飛安這點，長榮航空就應該拿出魄力，杜絕任何拿飛安開玩笑的害群之馬，否則難以服眾。

「加料」對旅客所造成的心理衝擊，絕非一夕間能化解，但如果空服員有這種行徑，還可以領每趟300～500元的「飛安服勤獎金」，簡直笑話。改個名會不會比較好？

(中時 )