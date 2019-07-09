全台灣都是開山里！今（9）日中午全台民眾手機都收到「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施」的國家級警報，瞬間引發網友熱議，紛PO網詢問，「開山里在哪裡？」，也讓開山里的Google搜尋超過10萬筆。
今中午11時58分全國皆收到「所在區域（開山里）有本土登革熱疫情」的國家級警報，疾管署副署長莊人祥表示，台南市府希望透過細胞廣播警訊來提醒當地民眾、旅客，原規劃通知開山里疫情週邊2公里地區，但因為細胞廣播系統程式出現漏洞（bug），導致全國民眾均收到該簡訊。
不少收到訊息的網友笑稱，「全台灣都是開山里」、「可以開全國里民大會了」、「開山里里民出來打球」、「你以為在台北，其實在開山里」。
同時更多網友更想問，「開山里在哪裡？」，有台南網友表示「在台南中西區」，經google map搜尋，開山里是位在台南開山路、大同路一段、府前路一段的三角形區域，今天國家警報推播也讓開山里的Google熱搜超過10萬筆。
(中時電子報)
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