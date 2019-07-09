宋仲基和工作人員玩自拍。（圖／取自新浪娛樂）

「雙宋」宋仲基、宋慧喬上月閃電宣布離婚，兩人最近各自回到工作崗位，宋仲基日前進入新片《勝利號》劇組拍攝，他近日熱播中的電視劇作品《阿斯達年代記》則曝光了一組5月底的殺青宴照片，可見宋仲基當時雖強顏歡笑跟工作人員說說笑笑，但不時流露出疲憊神情，推估照相時間應是宣布離婚的一個月前。

雙宋上月27日宣布結束1年8個月婚姻，正在進行離婚調解，而宋仲基5月底才在《阿斯達年代記》宣傳記者會上透露宋慧喬也相當支持他拍這部劇，不久又在電視劇播映期內宣布離婚，不怕擔心模糊作品焦點，令許多圈內人士十分驚訝，但也有人解讀宋仲基此舉應是離婚決心強烈。

雙宋最近紛紛展開原定工作，宋慧喬上週到海南為保養品牌站台，宋仲基也進入新劇組拍攝電影，而他演出的《阿斯達年代記》今曝光多張在5月底舉行的殺青宴照片，可見宋仲基穿著黑色T恤、黑色長褲，露出笑容和工作人員比出一樣手勢加油打氣，又親切和工作人員玩自拍，只是照片中的他看來略顯疲憊，還有些黑眼圈，令人好奇當時是否就因婚姻觸礁，心情受到影響所致。

(中時電子報)