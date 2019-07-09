日本葡萄品質舉世聞名，今夏拍賣又創新猷！拍出一串120萬日圓天價。日本頂級葡萄品牌「浪漫紅寶石」（Ruby Roman）今在石川縣金澤中央批發市場舉行拍賣會，共有40串參與競標，創下G等級700公克最高價一串120萬日圓，打破拍賣新紀錄。

葡萄品牌「浪漫紅寶石」拍賣已邁入第12年，今年也是令和時代首拍，有JA加賀、JA金沢市、JA石川河北3JA計有40串葡萄參與競標，每串葡萄都符合糖度18度以上、果實直徑逾3.1公分，G等級700公克葡萄拍出120日圓(折合新台幣34萬元)最高價。

NHK報導，史上最高價標到「浪漫紅寶石」的得標者，是在金澤市湯涌溫泉及能登町九十九灣等地經營旅館的觀光業者，他們將在自家旅館內展示這串高貴葡萄後，再招待住宿旅客享用。

浪漫紅寶石如其名，葡萄色澤紅如寶石，果粒大顆，G等級700公克的一串葡萄，一粒約30公克大小，換句話說，一串浪漫紅寶石約有23顆，等於1顆拍賣價是新台幣1.4萬元。

(中時電子報)