長榮空服員罷工後，桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣在Line群組發言，要霸凌罷工中途落跑組員、在機長食物中加料，引起討論，郭今凌晨雖發聲明承認是她所言，但由於與工會澄清說法迥異，引發討論。對此，長榮航空表示，不知真假。空服工會則說，將於明天對外說明。

但桃空職工鄭雅菱秘書長昨日上午召開記者會，公開表示「網路上有非常多冒用幹部，或者是冒用主要、核心幹部的頭像，圖像跟名稱來散播不實的謠言」後，郭芷嫣卻於今天凌晨透過桃空職工臉書發出書面聲明，承認是她所言，因此長榮航空說，不知郭姓幹部聲明真偽，不予置評。

長榮航空說，昨已對郭芷嫣此一發文報案，目前已由警方調查，長榮會靜待調查結果出爐，再依相關法令及公司內部管理規則辦理，郭姓空服員於調查期間，將會改為地面勤務。

桃園空服員職業工會對郭今天凌晨發文也很錯愕，上午在媒體要求說明時，一度迴避，之後才說，這件事情第一時間消息很亂，工會希望多花一點時間溝通還原狀況，於明天對外說明。

(中時電子報)