波音F-15EX戰機

以色列國防部上個月才正式發出探詢要求，打算採購F-15X與F-35，但如今卻因受預算限制，只能採購一種。

猶如美國陷入掙扎，考慮究竟要買洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35，還是波音（Boeing）的F-15X般，以色列也必須做出抉擇。然而，和美國不同的，就是以色列要做這決定時，必須面對超大的內外壓力。

《突發防務》（Breaking Defense）網8日指出，從外來說，以色列在和伊朗緊張與日俱增之際，必須空襲敘利亞境內與伊朗有關的目標。而就內而言，由於現任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）籌組聯合政府失敗，在短短5個月內，以國9月將舉行第二次大選，預算日益捉襟見肘，要買新戰機，就必須尋求資金。

以色列高層消息人士透露，以國現在必須做出決定，並啟動採購流程。理想上，以國想要各一中隊的F-15X和F-35。然而，基於現實考量，在預算吃緊的狀況下，以色列空軍必須選擇，要先買哪一款戰機，幾年後再買哪一款戰機。

以色列國防部6月針對F-15X發出資訊徵求說明書（Request for Information，RFI），可算是新採購案。另一方面，由於以方考慮添購F-35I戰機，因此也對美方發出價格和供貨（Price & Availability，P&A）狀況要求。

以色列至今已買了50架F-35戰機，並一直想再添購25架，而目前它約有25架較舊型的F-15I戰機。

(中時電子報)