翻攝自 PTT

民眾今日突然收到「疫情警示」，指開山里有登革熱疫情，行政院長蘇貞昌替民眾解惑，告訴大家開山里位置。（圖擷取自蘇貞昌臉書）

因為程式誤把公尺便公里，讓疾管署的一封登革熱防疫簡訊，誤發到全台，讓台南中西區的開山里一夕爆紅。就有網友在PTT詢問山里鄉親，「開山里有什麼巷內好吃的？整個辦公室都在問開山里在哪裡，有住這裡的鄉親出來說個話嗎？」對此，有網友大推牛奶冰棒好吃，更有人列出一日美食，讓網友們心動想去朝聖。

PTT上有許多網友大推冰棒，「當然是巷子口那間牛奶冰棒阿」、「順天冰棒的花生跟牛奶口味很讚，好吃又便宜」，此外還有人推薦「虱目魚湯、肉粽超好吃」、「府前路開山路三角窗的烤鴨；開山路的羊城油雞；府前路開山里對面的阿龍、進福；開山路南大對面的肉圓；大同路第一銀行對面的鹽酥雞；開山里圓環那邊的麵店、羊肉炒飯、蝦仁飯，旁邊榕樹下買的麵也是便宜又大碗」、「謝謝你喔，羊肉炒飯以後要排隊了，乾」。

更有人搞笑留言，「奇怪？有人不是開山里里民嗎」、「開山里有101，可以來逛逛」、「開山里台北市民報到」、「2020里長大選！」

(中時電子報)