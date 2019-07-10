綜合涼麵搭配皮蛋、韓式泡菜，特殊滋味令人難以忘懷。（巫靜婷攝）

皮蛋配涼麵蹦出新滋味，苗栗市南苗市場附近1家涼麵店，每逢用餐時人潮絡繹不絕，業者研發的創新吃法，讓涼麵也能吃得與眾不同，店內除了販售淋上芝麻醬，市場接受度高的原味涼麵，加上皮蛋和韓式泡菜的綜合涼麵，特殊口感更讓人難以忘懷。

綜合涼麵除了冰涼有嚼勁的麵條，配料還有常見的紅蘿蔔絲、小黃瓜絲，淋上芝麻醬香氣四溢，店家另外搭配整顆皮蛋、韓式泡菜，入口有泡菜的酸脆，也有濃郁的皮蛋香，味道意外融洽，店家另提供蕎麥麵品項讓客人更換，炎炎夏日來上一碗，拌勻食用清爽又開胃。

店內販售涼麵外，湯品也讓人出其不意，涼麵配味噌湯不稀奇，涼麵配上麻辣鴨血、臭豆腐令人驚豔，臭豆腐吸附湯汁不乾不澀，鴨血軟嫩度適宜，整體湯頭富含中藥八角香，辣度偏低，喝起來順口不嗆，價格也十分親民，頗受顧客喜愛。

為了提升外帶用餐品質，呼應店名「聰明涼麵」就是讓客人聰明進食，業者去年添購自動包醬機及醬料密封袋，將最新鮮的醬料鎖在袋內，並採用圓形紙盒方便顧客攪拌使用，搭配好的醬包隨餐附贈，顧客食用時親手淋上醬汁保有新鮮感外，也多了趣味性。

店名：聰明涼麵

地址：苗栗市中山路673號

電話：（037）373455

營業時間：上午10點至晚上8點（售完為止）

售價：綜合涼麵50元（小）、60元（大）

(中時 )