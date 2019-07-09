民眾今日突然收到「疫情警示」，指開山里有登革熱疫情，行政院長蘇貞昌替民眾解惑，告訴大家開山里位置。（圖擷取自蘇貞昌臉書）

災防系統今天誤傳警訊，行政院長蘇貞昌下午，雖然說防疫料敵從寬，但主管部會應嚴格檢查，不要再發生此似情事，他也向國人表示歉意，至於媒體報有高額費用這是誤傳，相關單位會說明。

對於全台民眾今天中午都收到台南市開山里的登革熱防治警訊，蘇揆稍早也機會教育，提醒全台民眾居安思危，無論你住在哪一里，「巡、倒、清、刷」四字口訣一定要放心裏，一起做好登革熱的防疫。

(中時 )