災防警訊誤傳 蘇揆致歉 15:572019/07/09 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾今日突然收到「疫情警示」，指開山里有登革熱疫情，行政院長蘇貞昌替民眾解惑，告訴大家開山里位置。（圖擷取自蘇貞昌臉書） 災防系統今天誤傳警訊，行政院長蘇貞昌下午，雖然說防疫料敵從寬，但主管部會應嚴格檢查，不要再發生此似情事，他也向國人表示歉意，至於媒體報有高額費用這是誤傳，相關單位會說明。 對於全台民眾今天中午都收到台南市開山里的登革熱防治警訊，蘇揆稍早也機會教育，提醒全台民眾居安思危，無論你住在哪一里，「巡、倒、清、刷」四字口訣一定要放心裏，一起做好登革熱的防疫。 (中時 ) #警訊 #誤傳 #民眾 #登革熱 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南連2天未新增登革熱病例 4登革熱患者2人出院 12:032019/07/05 生活 台南防治登革熱 8日將成立顧問團 21:572019/07/05 生活 防疫登革熱海報貼警車 台南市警局創舉被批「捧懶」 23:102019/07/05 社會 防登革熱 暑假期間校園列為重點 11:442019/07/06 生活 蚊風喪膽!台南動員500義工防疫 12:232019/07/06 生活 警車貼防疫海報 台南市警方：防疫如作戰 19:412019/07/06 社會 開山里紅了!台南登革熱警訊發全台 網歪樓：這哪裡 12:322019/07/09 生活 獨》登革熱警訊大烏龍！疾管署秒失血1千萬 13:332019/07/09 社會 災防系統誤傳警訊 蘇揆機會教育防登革熱 13:442019/07/09 政治 全國都開山里 台大教授讚政府：貼心！ 14:382019/07/09 社會 政治熱門新聞 展決心 王金平脫黨參選定了？ - 政治 她接到國民黨民調電話 反應竟讓網友笑瘋 - 政治 英粉哭哭！韓民調大勝蔡兩位數 - 政治 郭台銘暗批韓國瑜不理智？朱立倫神回 - 政治 韓若勝初選 網：郭粉為這通通轉向！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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