立法委員沈智慧9日發表聲明全力支持台中市長盧秀燕提出的「氣候變遷即刻行動方針」，沈智慧也承諾，會在立法院督促行政院、經濟部，讓所屬台電公司盡快關閉「惡名昭彰」的台中火力發電廠。沈智慧說，「台中人受夠了」。

沈智慧說，總統蔡英文日前在「修理」國民黨5位總統參選人提出的「以核養綠」能源政策時，說到「台灣根本不缺電，還有備用電力」。沈智慧說，既然不缺電，而且台電也表示還能「保留10-15％的備用容量」，那麼，為何還要堅持中火繼續燃煤，荼毒台中人呢？民進黨蔡英文有「特異功能」可以「用愛發電」，台中人不行啊。

他也強調，台中人「用肺發電」已經很長一段時間了，市民罹患肺癌比例居高不下，從來都不抽菸的家庭主婦也會得肺癌，無辜又無奈。這樣可以嗎？這樣對台中公平嗎？

沈智慧說，台電近兩年在全台新增6部發電機組，全台電力備轉容量增加到16％，在供電有餘裕情形下，中火機組除役勢在必行。只看蔡政府肯不肯「放過台中人」。

沈智慧說，去年11月24日全國民眾以700多萬同意票，通過公投案「以每年至少降低1％之方式，逐年降低火力發電廠發電量」，蔡政府不應該忽略公投民意，也不應該一意孤行走向「獨裁」，悍然與台中市的廣大民意對立。

(中時 )