勞動部部長許銘春瞭解如何防範熱危害。（林良齊攝）

勞動部部長許銘春瞭解如何防範熱危害。（林良齊攝）

時序進入夏季，近日各地屢屢創下高溫，為了防範熱危害，勞動部職安署今天推出「熱危害預防行動資訊網」，讓事業單位及勞工隨時能以手機查詢熱危害資訊，以保護從事戶外作業勞工的健康。

近月包括歐洲、印度都地都遭熱浪襲擊，造成多人死亡，勞動部在今年1月公告「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，並以作業所在地或緊鄰地區之溫度及相對濕度資訊，評估其熱危害風險等級及對應之風險管理原則，今天更推出「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，除了可以確認熱危害風險等級與查閱管理預防措施外，系統內設有熱疾病處置方式及鄰近醫療機構等資訊查詢功能，以供緊急應變，保護作業勞工安全與健康。

勞動部部長許銘春表示，為了協助各單位，今天推出熱危害預防行動資訊網，結合氣象局的溫度與溼度，讓事業單位及勞工可以隨時因應。

勞動部說，夏季期間戶外溫濕環境易造成作業場所溫度遽升，建議雇主應視勞工原有熱適應狀態及體適能狀況，對勞工實施熱適應訓練並適當調配其熱適應及熱暴露時間，以確保勞工對溫濕度變化具耐受力，也建議勞工多喝水、多休息、要遮陽，並注意身體狀況，以避免因身體溫度上升導致熱危害。

至於目前對高溫假規畫？許銘春表示，高溫假的訂定與否在社會各界仍有歧見，因為一整天溫度變化很大，如高溫是集中在早上10點至下午3點，應該是要讓勞工知道如何避險、保護自己，待降溫時再繼續工作這個才更重要。是否要訂定高溫假？她僅說，勞動部會審慎評估。

(中時 )