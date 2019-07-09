黃小柔大膽詮釋瑪丹娜性感造型，再創甩油新紀錄。（圖／CHOYeR曲易提供）

育有兩子一女的黃小柔繼日前狂鏟囤積19年油肉，開心宣告恢復4字頭少女體態後，最近接下代謝保健食品拍攝了一系列火辣代言照，她以超短皮褲配黑網襪的造型，大秀凹凸有致的線條，加上一雙長到天際的大長腿展現搖滾性感風，致敬心中完美女神瑪丹娜，讓粉絲們直呼要噴鼻血。

黃小柔表示這次拍照堪稱突破尺度極限，更坦言：「其實拍攝前有點緊張，畢竟近20年來沒穿過這麼緊的衣服了，成功穿上超貼身的皮背心、皮短褲當天，辣到連我自己都要受不了，而且又是詮釋偶像瑪丹娜，更讓我加倍開心！」

對於成功穿出瑪丹娜經典性感造型，黃小柔說：「其實我以前有一個夢想，就是能夠當瑪丹娜的舞者，穿出個性、態度是我最喜歡的裝扮，這次的拍攝算是圓夢了！」黃小柔進一步表示：「娜姐在我心中更是一個成功藝人的典範，因為她不斷突破年齡限制，就算已經60歲，還能維持非常好的身形，不會因為是母親的角色就變得有媽媽味，這讓我非常敬佩！」

談到自己與瑪丹娜的相同之處，黃小柔分享：「我和她的共同之處，就是一樣熱愛自己，有自己的想法，我們永不妥協現狀也不喜歡枯燥乏味的生活，力求突破極限。但是在產後爆肉之後，我承認在打扮上我變得放不開了，拼命用各種oversize的衣服藏我的掰掰肉、游泳圈、馬鞍肉。直到用了代謝保健食品幫我成功減下來，還解鎖了挑戰偶像經典造型這項成就，事實證明，用對方法沒有減不下來的！」

(中時電子報)