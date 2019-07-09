「Holyland Game Party基隆市巡迴賽」20、21日將在基隆市文化廣場舉辦，市府9日在大廳舉行記者會，邀請光隆家商學生表演。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌（左三）9日出席「Holyland Game Party基隆市巡迴賽」活動記者會，指出基隆未來會持續努力發展電競產業。（張穎齊攝）

基隆市政府與電競產業發展協會合作，20、21日將在基隆市文化廣場舉辦「Holyland Game Party基隆市巡迴賽」，市長林右昌與文化局長陳靜萍9日在市府大廳舉行記者會，邀請光隆家商學生表演。林右昌指出，電競是重要的產業，透過這次活動，期許為基隆帶入新的產業樣態。

林右昌指出，電競產業是國家現今重點發展政策，基隆市位在大台北首都圈旁，適合推動電競運動及相關產業，而這項在基隆舉辦的競賽，也是唯一非六都的舉辦縣市，基隆未來會持續努力發展電競產業。

產業發展處表示，市府正在評估電競人才培訓計畫，以及長期賽事活動，將會納入政策並編列預算；對於相關的電競創業，也會透過政府資源的挹注，加速孵化速度，帶給基隆市民更多就業機會，以及與國際市場接軌的契機。

產發處說明，市府此次與電競產業發展協會合作，舉辦Holyland Game Party 基隆市巡迴賽，邀請到舞蹈界專業評審及娛樂圈藝人共襄盛舉，林右昌也將在12日上午10時於光隆商職現場直播，與舞蹈界專業評審一起練舞功。

另外，文化局也推出「仲夏樂集」系列表演活動，將在12、13、14、20、21日晚間6時至9時，邀請基隆在地的街頭藝人與樂團、劇團，在海洋廣場舉辦表演，讓民眾在欣賞基隆港的水岸風情時，也能體驗多元的街頭藝術演出，在悠揚的樂音演奏中，享受一場浪漫的音樂夜宴。

(中時 )