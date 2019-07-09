總統、副總統暨立委選舉將於明年1月11日投票，台南地檢署會同檢調警及政風等單位，9日在南檢成立「查察賄選及暴力執行小組」，宣示查賄制暴、嚴懲金錢及暴力介入選舉的決心。南檢還透露，已接獲3件選他案情資，其中2件有關賄選、1件則是其他案類，正積極偵辦中。

查賄小組揭牌儀式由台南高分檢檢察長張清雲、南檢檢察長林錦村、調查局台南市調查處長鄭伯卿、台南市警局長黃宗仁、台南市政府政風處長高伯陽等人共同主持。

張清雲表示，查賄小組已經啟動，檢警調及政風同仁將全力查賄、防暴，以防止不法情事介入選舉，使選舉公平。

林錦村也說，為確保選舉公開、公平、和平進行及落幕，已經依法務部「選舉查賄工作綱領」，在今年6月11日邀集轄區警調政風首長舉行第一次期前策略會議，務求貫徹核心目標「端正選風、禁絕不法」及3個基本、6大工作重點，辦好選舉查察。

林錦村還強調，查賄小組將秉持一貫原則，嚴守行政中立及執法公正客觀，辦理此次選舉查察，不容金錢、暴力、假訊息、選舉賭盤介入選舉。

他更呼籲民眾，遇有賄選或選舉不法情事，請以電話或傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並盡量存留證據。檢舉賄選獎金最高1500萬元，檢舉人的身分也絕對會依法保密。

(中時 )