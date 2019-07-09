疾病管制署今（9）日公布國內新增1例日本腦炎確定病例，病患家住台中沙鹿區，一度誤診為登革熱，但又無神經學症狀，最後確診為日本腦炎，成為今年台中首例日本腦炎病例。

今天新增個案為台中市沙鹿區50多歲男性，6月21日出現發燒、嘔吐症狀，曾於23日就醫，因症狀未改善於26日再次就醫並收治住院，經過通報檢驗於今（9)日確診，目前個案已康復出院，同住者無疑似症狀。

疾管署防疫醫師林詠青指出，這位50多歲男性在6月下旬出現發燒嘔吐症狀，因為沒有改善而就醫，一開始通報是登革熱，但沒有明顯的神經學症狀，其實他感染了日本腦炎。

目前是日本腦炎流行季節，疾管署防疫醫師鄭皓元表示，民眾儘量避免在黃昏、黎明病媒蚊吸血高峰時段，在水稻田、池塘及灌溉溝渠等高風險環境附近活動，如果必須出入高風險環境應提高警覺加強防蚊！

今年以來，國內共有12例日本腦炎確定病例(含1例死亡)，分別為高雄市4例、嘉義市與屏東縣各2例、嘉義縣、新竹縣、彰化縣及台中市各1例。

(中時 )