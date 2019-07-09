勞動部今夏隆重推出「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，供事業單位及勞工隨時以手機查詢熱危害資訊，以評估及取得相關應對措施，提升戶外相關作業人員之熱危害預防認知，保護從事戶外作業勞工的健康。

勞動部表示，「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」將可有效協助事業單位提升熱危害管理功效。更多相關資訊，歡迎手機掃描QR code即刻使用，亦可由「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」點選查詢。

近年全球氣候異常變化，全球年均溫屢創新高，台灣也不例外，為預防高氣溫環境引起的熱疾病，勞動部已於今年1月公告「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，並以作業所在地或緊鄰地區的溫度及相對濕度資訊，評估其熱危害風險等級及對應之風險管理原則，為進一步協助事業單位落實熱危害預防自主管理，及方便指引中相關資訊的傳遞與運用。

同時，勞動部也建置「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，7月9日並在台北市建築工地實地演示，邀請國內各大營造廠主管參與，現場以手機GPS定位方式，線上取得工作所在地之即時氣象數據資料後，即可確認熱危害風險等級與查閱管理預防措施；另系統內設有熱疾病處置方式及鄰近醫療機構等資訊查詢功能，以供緊急應變之需，保護作業勞工之安全與健康。

勞動部表示，夏季期間戶外溫濕環境易造成作業場所溫度遽升，建議雇主應視勞工原有之熱適應狀態及體適能狀況，對勞工實施熱適應訓練並適當調配其熱適應及熱暴露時間，以確保勞工對溫濕度之變化具耐受力。而勞工朋友在作業期間，也務必記得多喝水、多休息、要遮陽，並注意身體狀況，以避免因身體溫度上升導致熱危害。

(工商 )