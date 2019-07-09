CÉ LA VI Taipei 天空樹茶饗宴下午茶套餐$1980 元＋10％／2 人。(圖/業者提供)

下午茶套餐11道甜點中，共有 7 道甜食、4 道鹹食。(張佩芬攝影

CE LA VI Taipei 將在7月18日推出全國最高露天下午茶「天空樹茶饗宴」，構思來自「盆栽」的設計， 將亞洲藝術文化的象徵與西方茶文化代表的英式下午茶相結合。餐廳設在微風南山大樓頂樓，在陽台區可觀賞101大樓與松山機場飛機起降，每個包廂還設有冷氣。

負責規劃整套下午茶的行政主廚林玉罡Pippen Lin表示，在經典甜點中，巧妙融入台灣本地食材，像是將「山林裡的黑珍珠」之稱的馬告山胡椒加入64％的生巧克力裡，以及選用宜蘭三星蔥製成的手工迷你胡椒餅，另外還有洛神花、紅玉紅茶等台灣食材，帶給顧客融合東西文化特色的CE LA VI Taipei 原創下午茶。

有別於一般英式下午茶的華麗三層架，由上至下─甜點、甜點、鹹點的擺設方式，CE LA VI Taipei「天空樹茶饗宴」選用日式盆景造型來呼應天空樹意象的主題，也將天空樹上面三層 全放甜點，鹹點則自成一格；最上層是繽紛甜點，有三茶泡芙、香草斑蘭磅蛋糕、64％生巧克力，中間層則是抹茶千層、覆盆子塔，最底層則是英式經典司康搭配獨家果醬，鹹點層為味噌干貝小卷、手工胡椒餅等。

胡椒餅為最具有台灣特色的街頭小吃，主廚選用獨特東南亞風味的檸檬草、宜蘭三星蔥，再搭配新鮮里肌肉做為內餡，外皮烤得酥香，內餡可以吃到濃厚的胡椒味，甚至帶點微微的辛辣感，更添食慾；造型小巧精緻，一口吃下讓人齒頰留香，意猶未盡。各種色彩繽紛、小巧玲瓏的甜點，搭配無敵高空美景，不僅好吃也能拍好拍滿。

下午茶搭配的茶和咖啡也是亮點所在。茶葉的部份，精選三款台灣特色茶種，包含阿里山烏龍、白毫茉莉與鐵觀音，由知名台灣茶品牌京盛宇派駐資深茶藝師桌邊服務現場沖泡，特別推薦特殊香氣的白毫茉莉，充滿淡淡花香與蜜香交纏茶香是下午茶最佳良伴。咖啡部份則與雲林在地品牌「鴻豆王國」合作，特選典藏阿里山、屏東大武山、玉山黑櫻桃三個產地的特色咖啡豆，以風味較為明顯的中度焙豆子為主，不僅保留每種咖啡的特色風味，更喝得出台灣咖啡豆特有的果香味。

此外，甜點加購項目還有主廚特製的現烤熱帶水果舒芙蕾，以芒果、百香果為基底，佐以噶瑪蘭威士忌提香。外觀蓬鬆，口感濕潤綿密，放進嘴裡入口即化，感覺彷彿在高空中把雲朵一口吃掉。

飲品除了茶與咖啡可選擇外， CE LA VI Taipei 也提供了都會淑女最愛的全世界香檳領導品牌 Moet ＆ Chandon，氣泡細緻，口感清爽微酸，最適合在高空觀賞落日餘暉時搭配享用。端著一杯香檳，一面欣賞台北 101 引領的天際線，從日落到夜燈亮起的光影變化，Taipei Style 盡收眼底。

CE LA VI Taipei位於微風南山的48樓，擁有360度的高空環景景觀，不僅能一覽台北都會區的景致，身處 250 公尺高的南山廣場頂樓天台，就像置身空中綠洲一般，下午茶時段可以一邊用餐一邊賞夕陽及飛機。

全台最高的「露天」下午茶，包廂配上CE LA VI Taipei最具代表性的大紅傘，桌下貼心設置了獨立冷暖空調系統，讓戶外座位區不受天氣影響，冬天溫暖夏天涼爽，結合戶外景觀及室內舒適環境的優點，營造完美的私人聚會空間。

(工商 )