李采儒理事長在溫泉嘉年華活動中推廣美容及養生經絡按摩。（楊樹煌攝）

李采儒平日積極參與社會公益活動，教導長者如何養生保健，把愛散播出去。（楊樹煌攝）

李采儒就任理事長，埔里鎮長廖志城等地方各界政要都前往致賀。（楊樹煌攝）

埔里阿嬤陳綢師父也特地趕至餐會會場表達恭賀之意。（楊樹煌攝）

南投縣美容業職業工會完成改選、由李采儒當選理事長，李采儒平日積極參與社會公益活動，主動服務弱勢族群，把愛散播出去，此次高票當選理事長，各界均咸認眾望所歸，今9日賀客盈門，大埔里地區各鄉鎮長及民意代表都前往致賀。

李采儒在美容職業工會有25年資歷，期間曾擔任理、監事，並擁有「台灣省健康促進管理師」經歷國家乙級美容技術士檢定合格，目前也是埔里社區大學老師，學經歷及經驗非常豐富。

李采儒高票當選理事長後，今就職並在牛耳渡假村宴請該會理監事及親朋好友，立委馬文君、埔里鎮長廖志城、國姓鄉長丘埔生、魚池鄉長劉啟帆、縣議員陳宜君、黃世芳、埔里鎮農會總幹事何世鴻、妮娜巧克力董事長魏振宇、18度C巧克力董事長茆晉祥及埔里阿嬤陳綢師父等都前往致賀，場面盛大隆重。

李采儒理事長對美容、美體經絡、養生保健按摩認真推廣又專研，今年埔里創立最優質的「樂采足體spa經絡養生館」，「以愛創店」是她的宗旨，用照顧父親的心情來照顧樂采的長輩們，希望每位顧客都能被細心的服務，讓顧客享受更優質的經絡按摩體驗。

李采儒胞兄李吉田是中華民國溫泉觀光協會及台灣觀光遊樂區協會理事長，李吉田表示，采儒擁有專業的知識及經驗，更受聘於各機關團體、醫院，教授經絡保健與四季養生美容，面對高齡化社會的來臨，近年來她更致力於樂齡層的照護教學。

李吉田並指C級巷弄長照站成立後，李采儒的足跡更遍佈全埔里，相信她當選理事長後對於社會上的服務更有幫助。

李采儒理事長表示，此次當選南投縣美容業職業工會理事長，將發揮自己所學及專業，辦理教學及會員招募，秉持著「萬貫家財不如一技在身 賜子千金不如教子一藝」的理念，努力推廣教學，傳承技藝來造福更多的人。

(中時 )