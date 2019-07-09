隋棠臉書全文。（圖／取材自隋棠 Sonia Sui臉書）

幸福人妻隋棠和老公Tony婚後育有2子1女，樂於和網友分享家庭趣事的隋棠，昨在臉書透露，大兒子Max八月即將去上學，一家人趁假期到北海道旅遊，隋棠進一步透露，她在行程中鼓起勇氣把孩子們交給渡假村的寶寶俱樂部，夫妻倆徹底好好享受兩人時光，隋棠獨立的育兒觀念更是被媽媽網友讚爆。

隋棠鼓起勇氣，在行程中的兩天把小孩交給渡假村裡的寶寶俱樂部，讓子女和其他不同國籍的小孩一起郊遊、玩耍，雖然過程中偶爾爭吵、哭泣，但隋棠看到一向謹慎的Max笑得開心，甚至願意上台表演，讓她直呼：「實在太意外又驚喜了。」

儘管隋棠和Tony難得有時間單獨約會、一起騎單車，但身為父母仍會擔心孩子，隋棠還自嘲：「鐵腿也要回去跟蹤小孩」，最後隋棠則認為，父母要相信自己的孩子「放手讓孩子們去碰撞嘗試，讓他們從親身體驗到的挫折和成就感中，去長出強壯的翅膀。」

這次的北海道家庭旅遊，隋棠和孩子享受天倫樂外，也難得和老公有獨處機會，而隋棠獨特的教育觀也吸引許多媽媽網友共鳴「真心覺得這種學習及體驗對孩子來說是最重要不過了」、「好棒的po文」、「給人很多力量的溫暖家庭」。

(中時電子報)