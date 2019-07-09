韓國超夯選秀節目《Produce X 101》近期進行到前31名練習生分成五組競賽，在五首全新的新歌由他們演繹並唱跳出來，再由現在粉絲投票票選，加入到下週競爭前22名的淘汰賽中。

此為練習生金玄斌。（圖／翻攝自Youtube）

近日節目組除了舞台版本外，也釋出2倍速度版，不少練習生都在台上跳得東倒西歪，慌張跌倒的模樣也讓粉絲們看得相當開心，不過也有幾位超強練習生面不改色，猶如機器人也被粉絲直呼表情管理真的超強。

兩倍速的《MOVE》

兩倍速的《Monday to Sunday》

PRODUCE X 101 ♬ U GOT IT 兩倍速版本

兩倍速的《Pretty Girl》

兩倍速的《Super Special Girl》

(中時電子報)