超爆笑！韓選秀節目《101》挑戰兩倍速舞蹈 練習生慌張滑倒 16:282019/07/09 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國超夯選秀節目《Produce X 101》讓練習生挑戰兩倍速舞蹈，此為練習生李翰潔。（圖／翻攝自Youtube） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國超夯選秀節目《Produce X 101》近期進行到前31名練習生分成五組競賽，在五首全新的新歌由他們演繹並唱跳出來，再由現在粉絲投票票選，加入到下週競爭前22名的淘汰賽中。 此為練習生金玄斌。（圖／翻攝自Youtube） 近日節目組除了舞台版本外，也釋出2倍速度版，不少練習生都在台上跳得東倒西歪，慌張跌倒的模樣也讓粉絲們看得相當開心，不過也有幾位超強練習生面不改色，猶如機器人也被粉絲直呼表情管理真的超強。 兩倍速的《MOVE》 兩倍速的《Monday to Sunday》 PRODUCE X 101 ♬ U GOT IT 兩倍速版本 兩倍速的《Pretty Girl》 兩倍速的《Super Special Girl》 (中時電子報) #Produce X 101 #韓國 #鮮肉 #帥哥 #練習生 #偶像 #李翰潔 #選秀節目 #兩倍速 也許您會感興趣 推薦閱讀 19歲男偶像出生就被拋棄「不知道父母是什麼」 20:542019/05/19 娛樂 韓綜《101》人氣練習生連三週登話題榜冠軍！ 21:092019/05/23 娛樂 韓粉哭了！《101》超帥練習生腳傷還超暖做這事 20:202019/06/24 娛樂 「副會長」朴敘俊脫下西裝 露六塊肌大胸肌驅魔 15:052019/06/30 娛樂 萌男星張行出演日劇 曝這點讓日本巨星大吃一驚 12:112019/07/01 娛樂 獨／南拳媽媽憂鬱吉他手消失7年近況讓人驚呆 14:032019/07/03 娛樂 被狼人殺耽誤的饒舌歌手 新歌竟遇全島大停電！ 17:472019/06/09 娛樂 獨／鮮肉男神透露健身路線 曝都在這爬山！ 20:572019/06/17 娛樂 獨／《是非》紅到日本！他飾兩角演《深夜食堂》 14:492019/06/29 娛樂 《圈套》四帥見面會展誠意 親密互動想抱緊！ 16:012019/06/29 娛樂 娛樂熱門新聞 4年情斷 李晨爆有新女友！新歡PO照挑釁范冰冰 - 娛樂 與館長互嗆之後 吳宗憲今露面說自己是「哪裡人」 - 娛樂 - 中時 古天樂被爆年底結婚 對象竟是認識25年的她！ - 娛樂 2019衰爆了？唐綺陽告訴你3大星座下半年會更慘！ - 娛樂 黃子佼百萬聘金 被孟耿如爸拒收原因曝光 - 娛樂 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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