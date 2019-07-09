高雄橋頭地院前法官張俊文2018年審理公共危險案件，因「張冠李戴」複製貼上，導致歐姓被告遭誤判，雖然此案後來被撤銷也改判，但為了進一步究責法官責任，監察院今（9）天通過監委高涌誠、楊芳婉提案，確定彈劾張俊文，並移送職務法庭審理。

監委高涌誠表示，因科技時代，有些法官忽略再次校對義務，把另一個案子的判決貼到本案判決，導致除被告姓名、住址、年籍資料外，起訴案號、主文、事實、理由以及簡易判決處刑書都誤植另一名蘇姓被告，這也是法界常講的AB判決。

高涌誠說，調查過程約詢法官，他承認「忙中有誤」導致疏失，上午討論近3小時，由於該名法官已退休，目前法官評鑑委員會尚未做出決議，也無法做職務監督，在場委員認為人的部分應究責，否則不公平。

高涌誠指出，會中也有委員主張，法官與醫生工作性質類似，不能出錯，但因為審判獨立，只有該名法官能自我校對，建議未來可結合科技確保不會犯錯。

監委楊芳婉補充，由於此案聲請簡易判決處刑，不需經過公開審判程序，只需書面審理後判決，在場委員也對這類情況下，法官應注意的義務是否與公開審理相同，不過如同民眾應該無法接受醫生開刀依手術複雜度不同給予不同注意力，因此在場所有全數通過彈劾。

關於該名法官後續送職務法庭可能受懲處的項目，高涌誠說，目前看起來可能是罰款，依照現行規範是開罰1個月至1年的薪水。媒體詢問，此案有無進一步追究檢察官，監委陳師孟僅說，基於監察法規定，無法透露。

(中時 )