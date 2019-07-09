第十六屆湖北·武漢台灣周以「新時代、新動能、新融合」為主題，7月9日上午在武漢盛大舉行。（王雅芬攝影）

為擴大鄂台交流與融合發展，共商雙方合作發展大計並共創美好未來。第十六屆湖北·武漢台灣周以「新時代、新動能、新融合」為主題，7月9日上午在武漢盛大舉行。中共湖北省委書記蔣超良、國台辦副主任裴金佳、全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏先生、兩岸企業家峰會理事長蕭萬長及全國政協副主席鄭建邦等兩岸嘉賓連袂出席，兩岸企業家峰會企業代表，台灣工商界、產業界知名人士，青年和基層代表及兩岸專家學者等近800人齊聚武漢共襄盛舉。

開幕式後，由兩岸企業家峰會節能環保產業合作推進小組主辦的2019兩岸企業節能環保產業合作研討會在東湖國際會議中心開展。兩岸企業家峰會是以兩岸企業家為主體的民間最高層次的經貿交流平台，此次研討會也是該峰會相關專題活動首次在湖北舉辦。

本屆湖北·武漢台灣周由國務院台灣事務辦公室、湖北省人民政府暨武漢市人民政府共同主辦，並獲得台灣兩岸企業家峰會能源及環保節能產業合作推進小組、全國台企聯、台灣商業總會、台灣電電公會等鼎力支持，聚焦高端品質發展，舉辦產業合作研討會、高峰論壇、專場對接會和「千崗迎台青」展覽等一系列活動，務實擴大和深化鄂台各領域交流合作。

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