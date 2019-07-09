本月3日涉嫌持刀殺死嘉義鐵路警察李承翰的鄭姓男子，9日傳出案發當天曾到台南市議員郭清華服務處陳情。郭清華表示，據服務處人員轉述，鄭某前來服務處時，曾指有保險金理賠問題要請教，精神狀況有些不佳，待了數分鐘即離開，不料卻發生憾事。

郭清華指出，3日下午時他前往高雄，人並不在服務處，鄭某大約下午3時54分左右抵達服務處，由服務處人員負責接待。當時，對方說有保險金理賠問題糾紛，服務處人員請他先行回家，等到晚上的法律顧問諮詢時間再來。

不過，鄭某表示，回去後可能會有人對他不利；服務處人員於是請他先在服務處小坐，鄭男約下午4時10分左右自行離開。

郭清華強調，據服務處人員轉述，當時鄭某的情緒有點不穩定；沒想到，當晚看到新聞報導後，才驚訝是同一人。

郭清華認為，鄭某可能有情緒障礙，算是一個「病人」；李姓警員的英勇犧牲更令人心痛不捨，發生這樣的事件誰都會感到惋惜遺憾，盼望社會關懷精神障礙疾病相關議題，避免再度發生憾事。

(中時 )