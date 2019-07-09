台中受虐女嬰9日午後確定已從加護病房轉到普通病房，在台中市社會局、院方協助下目前有24小時看護協助女童母親一起照顧，希望能讓女童趕快清醒，唯兒童病房管制進出，加上女嬰抵抗力仍低，院方盼各界尊重女嬰母親讓家屬病人都保有？私和空間。網友也在媽媽臉書留言「妹妹加油」、「媽媽加油」。

陳姓女嬰疑似受到保母施虐送醫，到院時顱內出血、手臂骨折，該事件引發社會關注，甚至有激憤的鄉民包圍保母租屋處，與警發生對峙；迄今臉書「靠北保母」仍將該事件置頂，不定時追蹤更新事件發展；涉案保母則已被聲押，擔任警察的保母丈夫也被列為被告、限制出境。

由於女嬰傷勢嚴重，傷心的母親還曾相拔管、器捐；幸經醫療團隊搶救，女童昏迷指數從3分進展到8分到9分，已可自主呼吸，眼睛稍可張開，9日午後從加護房轉到普通病房，在院方和社會局協助下，目前有24小時看護協助女童媽媽一起照顧。

女嬰媽媽在臉書留言，感謝各界關心，也證實妹妹的確病情有進展。（翻攝自女嬰媽媽臉書）

女童母親也在個人臉書PO出「妹妹的確是好轉但能不能給我們一些空間，給我們一些隱私到時會對外公開說明…」，除報告病情有進展，也感謝各界關心，更懇請執政者重視這次事件不要在讓相同事件一而再再而三的發生了。

台中市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任侯淑茹指出，該案發生後社會局天天與女嬰母親連繫，女嬰轉到普通病房後，母親表達希望有24小時看護協助照顧，在院方推薦下目前也有一名相當有經驗的看護協助他24小時看護。

侯淑如說，案發後曾詢問女童母親需不需要轉介社福槫體協助爭取更多社會資源，唯當時女童生命狀況不穩定，女童母親也捥拒，如今女童轉到加護病房後預期未來長時間需看護照顧和接踵而至的經濟壓力，社會局將持續協助轉介社福團體一起幫助女童順利接受治療並長大。

臉書「靠北保母」持續將該事件置頂。（翻攝自「靠北保母」）

(中時 )