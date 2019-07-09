歐洲空中巴士集團與美國波音公司，可能會退出加拿大新購戰機的招標案，因為他們認為加拿大政府似乎已傾向選擇洛克希德馬丁的F-35，比賽已經不公平，他們絕對沒贏面。

路透社報導，加拿大正在物色下一代的戰機，用以取代疲態顯現的CF-18大黃蜂戰機。有四家公司參與競標，分別是美國洛馬集團、美國波音集團和歐洲空巴集團與瑞典紳寶。下週，加拿大政府將發布所謂的建議清單，預計購買88架新戰機。該合同的價值大約在115億美元~120億美元，計畫在2025年到2030年代初交付。

就在即將決定的前夕，波音與空巴集團認為，這場競爭已不公平，一些性能要求與戰機規格，似乎偏向洛馬，因此波音和空巴正式向渥太華方面投以書面聲明表示擔憂。

加拿大國防部採購官員帕特•芬（Pat Finn）證實，這四家公司中，有一家已發出正式信函，但他沒有說是哪家公司發布的。他僅說，最終的提案請求將於7月17日公佈，並且仍在考慮修改。他表示目前還沒有公司自行退出，因此仍然有四家競標者參與競選。

事實上，加拿大要是最終選擇F-35，也並不令人意外，因為早在10年前，加拿大就已加入F-35聯合打擊戰機(JSF)的開發計畫，屬於第三級合夥國。2010年，加拿大保守黨政府決定購入65架F-35A。

\只是F-35的量產進度緩慢，已延誤原定CF-18的更換時程，而且又多次追加研發預算，使得反對F-35的聲浪逐漸增加。2015年，自由黨的杜魯道(Justin Trudeau)以「重新檢討軍購，不購買昂貴的F-35」為競選口號，結果他贏得大選成為新任總理。

杜魯道於是重新提出新戰機標案，不追求第五代戰機高性能，只要符合加拿大空防要求即可。於是波音F/A-18E超級大黃蜂、空巴歐洲戰機EF-2000、瑞典紳寶JAS-39E的第四代戰機就有得標的機會。

然而洛馬公司相當努力的降低F-35的生產成本，產能也逐漸提升，到了2018年，生產量已突破200架，

意味著F-35「昂貴、交機緩慢」的兩大缺點已經修正，再加上加拿大先前就已投入4億美元的費用，只要不與洛馬打壞關係，仍然可以以夥伴價格購入F-35。

另一個原因可能與土耳其有關，由於土耳其決定購入俄羅斯S-400防空系統，美國已確定斷絕提供土耳其的F-35戰機，因此加拿大此時重新加入F-35，是最划算的選擇。

(中時電子報)