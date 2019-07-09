「台中購物節」活動10日正式開跑，台中市長盧秀燕9日到烏日區舉辦市政會議，除大力宣傳當地農特產品，也為購物節活動再加持，她表示，接下來長達一個多月時間，民眾購物別忘了上網登錄，有機會抽到豪宅，希望透過活動讓商家拚經濟、民眾得好康。

市政會議首度移師烏日區舉辦，區公所與烏日區農會特別在現場展出當地農特產，盧秀燕還拿起溫室栽培的小黃瓜、玉米筍當場試吃，直呼「好甜」，她表示，包括蔬果、雞蛋及米等農特產品質好，是贈禮的好選擇。

盧秀燕也再度宣傳台中購物節，她指出，台中購物節首度舉辦，7月10日起至8月18日，民眾只要消費滿500元並登錄即可參加抽獎，且若在優惠商家消費、金額採3倍計算，活動期間只要台中市看屋、掃描專屬QR Code取得序號，還可參加「特約看屋抽大獎」。

經發局指出，目前全台中已有百貨、量販店及連鎖商家、飲料店及夜市、市場攤販總計超過2萬家商家加入優惠商家，以3倍金額計算，民眾只要消費167元即可參加抽獎，獎項包括千萬豪宅、百萬名車、總統套房住宿、電動機車及掃地機器人等。

(中時 )