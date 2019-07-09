根據研究，3萬年前的舊石器時代，沖繩的居民有可能是從台灣遷徙而入，當時他們如何橫渡黑潮？為了解開這個謎底，台、日5名男女手划圓木舟從台東長濱鄉烏石鼻出發，經歷45小時的原始航行，終於在9日上午抵達日本最西端的沖繩與那國島。

由海部陽介教授領導的日本國立科學博物館以及台灣史前文化博物館組成的研究團隊，2017年起合作推動「跨越黑潮－復現3萬年前的航海實驗計畫」。海部指出，3萬年前日本人的祖先應該是渡海而來，可能從對馬、北海道、沖繩上岸，其中最困難的路線就是沖繩，因為必須橫渡世界最大的海流之一「黑潮」，還要渡過長100至200公里的海峽。

台日團隊為了重現3萬年前的航海實境，2016年時造草船、2017、2018年造竹筏的嘗試划渡黑潮，但在與那國島和西表島之間以及台灣東岸等的實驗航海都不順利，直至2019年才模擬舊石器時代的工具，用日本能登產的雪杉製作圓木舟再度挑戰終於成功。

5名划手7日下午1點38分(台灣時間)從台東長濱烏石鼻出發，划著圓木舟朝沖繩與那國島航行，經過45個小時，於9日上午10時48分(台灣時間)抵達與那國島的海灘。

他們搭的圓木舟長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺，可乘坐5人，重量約350公斤。此次為了忠實呈現3萬年前太古航海遷徙移民的情形，特別安排女性同行，且規定不靠任何現代技術。

圓木舟上準備了足夠的食物和水，沒帶地圖、指南針、手機、手錶等，全程仰賴太陽、星辰、風向來定位，伴走船也不能指示方位，划手中途可休息但不能換手。

途中曾因雲層厚看不見星星或日正當中而無法定位，但最後仍以每秒1至2公尺速度橫渡黑潮，航行全程的距離逾225公里。這次的航行證明了古人在沒有現代航行工具下，也能從台灣渡海到日本。

(中時 )