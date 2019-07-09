台中市推動通用計程車，車型均為廂型車，可搭載一部輪椅，斜坡板或升降式設計可讓司機協助從後門推輪椅上車。（盧金足攝）

交通部長林佳龍表示，交通部支持台中市政府推動通用計程車政策，以及擴大辦理偏鄉小黃公車。（盧金足攝）

交通局長葉昭甫（右）提案「幹線化電動公車整合計畫」，交通部長林佳龍表示認同市府規畫及原則同意，將納入研擬推動。（盧金足攝）

台中市計程車司機花費百萬打造載運身障者的通用計程車，補助少又載不到客源，大嘆「眼淚都快掉下來了！」副市長楊瓊瓔盼能在通用計程車預約平台建置之前，為幫身障者服務的司機每月全面補助5000元，交通部長林佳龍9日到台中市視察通用計程車使用狀況時表示，試辦期間需考慮試辦縣市的公平性，實施時間與獎勵方式將納入市府的建議來加以研議。

做好事反而生意冷清？楊瓊瓔替愛心運匠發聲，向林佳龍爭取經費補助，計程車司機滿懷愛心加入接送身心障礙及行動不便者，也因此造成一般民眾以為是身礙專用的計程車不願搭乘，交通部採跑100趟補助5000元，但大部分司機只有跑30趟，以每趟次補助50元，每月載運行動不便者，只獲1500元營運獎勵。

通用計程車司機當場向林佳龍表示「載不到客人，眼淚都快掉下來了！」要求能在通用計程車預約平台建置之前，能增加補助，增強業者服務誘因，也滿足更多民眾需求。

台中市府與計程車業者合作推出「通用計程車」及「小黃公車」，楊瓊瓔向林佳龍爭取補助，包含30輛通用計程車購置、小黃公車新闢路線與顯示系統開發共2300多萬元經費。

交通局長葉昭甫也提案「幹線化電動公車整合計畫」，林佳龍表示認同市府規畫及原則同意，將納入研擬推動，交通局表示，新市府將致力健全台中市的大眾運輸發展。

台中市推動無障礙公共運輸，繼低地板公車及復康巴士上路後，自102年開始推動通用計程車，車型均為廂型車，可搭載一部輪椅，斜坡板或升降式設計可讓司機協助從後門推輪椅上車，免除搭乘一般計程車需抱扶及收折輪椅的不便。

楊瓊瓔說，林佳龍卸任台中市長後持續關注台中發展，新市府也正加緊推動多元化的交通人本服務，台中目前有2家車隊（大都會車隊、台灣大車隊）、共37輛通用計程車上線，提供24小時無障礙載運預約服務，希望爭取中央補助約1700萬元，再添購30輛通用計程車，提升通用計程車運量。

此外，「小黃公車」則將計程車公車化，行駛固定路線，作為偏鄉地區大眾運輸工具，改善偏鄉公車空車率及克服地形限制，目前有黃1（豐原球場線）、黃2（東勢埤頭里線）兩條路線上路，黃3（新社新五村線）已獲交通部核定。

林佳龍強調，交通部支持台中市府推動通用計程車政策，以及擴大辦理偏鄉小黃公車，對於市府爭取30輛通用計程車購置、小黃公車新闢路線與顯示系統開發共2300多萬元經費，交通部原則同意，會盡速納入推動。

此外，針對提高通用計程車業者獎勵金，林佳龍說，目前是雙北與台中市試辦，需考慮試辦縣市的公平性，實施時間與獎勵方式將納入市府的建議來加以研議。

葉昭甫向交通部提案「幹線化電動公車整合計畫」，及「建置台中多處充電站計畫」的政策構想，盼中央加以支持，獲林佳龍允諾將協助市府加速推動。

交通局表示，後續會積極與中央協調各項計畫，盼中央跟地方實質建立夥伴關係，共同打造台中城市的新好交通，提升運輸服務的品質。

(中時 )