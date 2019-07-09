劉德華在機艙內跟空姐玩自拍。（圖／取自新浪娛樂）

劉德華嘟嘴檢查自拍照片。（圖／取自新浪娛樂）

57歲香港天王劉德華（華仔）最近忙宣傳新電影《掃毒2》，近日有空姐在飛機上巧遇劉德華並要求合影，親民的華仔答應了，還被身邊的人拍下一連串照片，可見天王自拍完後也會像一般人一樣立刻檢查照片，還不時嘟嘴露出可愛表情，讓網友直呼超可愛。

劉德華最近上魯豫節目難得談家庭跟太太朱麗倩，他透露大概在1997年時就認定了太太，決定要相守一輩子，更脫口說出愛妻名句：「當你選擇了一個人，往後在一起的每一天都不要傷害對方。」兩人曾想過要補辦婚禮，但每次都覺得好像太土而放棄，華仔也透露跟老婆不曾大吵，但偶爾會有意見摩擦，此時他會寫紙條給太太表明想法，虧朱麗倩：「她也沒有回，我懷疑她有沒有看」。

近日有空姐在微博分享捕獲野生劉德華，她開心寫下：「特別的緣分遇見特別的你」、「從不在這裡發制服照的我，今天也要把它發出來了，開心！」可見穿著牛仔外套的劉德華在機艙內跟空姐玩自拍，還邊嘟嘴邊檢查照片，引來不少粉絲留言直呼羨慕。

(中時電子報)