中進中出再傳捷報！華信航空9月4日起將由台中直飛日本鳥取，每周三、六飛航。華信航空指出，台中-鳥取AE7336 上午07：00由台中機場起飛，10：50抵達日本鳥取機場；回程鳥取-台中AE7337當地時間11：50由鳥取機場起飛，13：45返抵台中機場，兩地飛行時間為2小時50分。

觀旅局指出，日本鳥取是許多台灣遊客嚮往的旅遊勝地，華信航空推出台中直飛日本鳥取縣的包機，為慶祝鳥取開航，雄獅旅行社和山富旅遊等旅行業者推出4天3夜行程新台幣2萬3900元起及5天4夜幣3萬900元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程等。

行程包括鳥取砂丘、戀山形車站、立雲峽天空之城、出雲大社及白兔神社等；鳥取砂丘是日本最大的觀光砂丘，可以騎乘駱駝欣賞壯麗的美景，彷佛置身電影場景一般夢幻。鬼太郎大街是帶孩子不能錯過的景點，兩旁有多達177尊活靈活現的妖怪青銅像，商店街不乏可愛伴手禮和特色美食。

觀旅局表示，鳥取更是《名偵探柯南》的作者青山剛昌先生的故鄉，是柯南迷朝聖必訪的地方；透過「中進中出」提供中部民眾出國不用再舟車勞頓，更能吸引觀光客到中部地區觀光旅遊消費。

台中航空站強調，華信航空目前每周7班由台中直飛東京、每周6班由台中直飛琉球；9月4日起每周2班由台中直飛鳥取包機，華信航空以104人座E190飛機執行飛航任務，讓台中走出去、世界就進來。

(中時 )