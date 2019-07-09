台北松山機場今年3月15日晚間發生2起無人機闖入，影響8航班起降、589名旅客，民航局擬採用「軟殺」與「硬殺」手段，民航局今舉辦「遙控無人機防制措施展示平台」，多家廠商也到場展示設備，民航局表示，最快今年在機場布署干擾設備。
民航局場站管理小組組長朱冠文說，目前機場無人機的防制作為分為軟體、硬體兩大部分，軟體面已建置區域聯防，因為機場四周不論是限制飛航、禁止無人機釋放的範圍，大概有400平方公里，這種範圍不能是靠航站、航警來做取締的，於是航空站、航警、軍方、警察、國安單位聯手成立區域聯防機制，透過機制讓無人機對機場的影響減至最低。
硬體面部分，希望建置無人機的防治設備，包含偵測設備、反制設備，偵測是盡早發現無人機的位置，反制設備則是干擾它的遙控，驅離機場，以免影響機場運作，防治設備仍在評估規畫中。
朱冠文強調，目前民航局對添購硬體設備，還沒有確切期程與預算，由於2016年影響松山機場的無人機件數比較多，從那時候陸陸續續有做這方面研究，而今年只有2件無人機闖入機場事件。
(中時 )
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