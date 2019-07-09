腸病毒沒有放暑假，家中有嬰幼兒的民眾不可掉以輕心！疾病管制署今（9）日公布國內新增2例感染腸病毒71型併發重症病例，今年以來國內已有18例腸病毒重症病例。

今天新公布的個案為北部7歲男童及2歲女童，兩人分別自6月18日、19日發病，其中7歲男童陸續有頭痛、發燒、喉嚨長水泡、嗜睡及步態不穩等症狀，2歲女童則有發燒、嗜睡、嘔吐及肌抽躍等情形。

2名個案經過檢驗審查確認感染腸病毒71型併發重症，今年已經累計147例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期3倍以上。

疾管署防疫醫師鄭皓元指出，上周(6月30日至7月6日)國內腸病毒門急診就診共計1萬6614人次，較前一周略升4.7％，近2周呈現上升幅度，社區腸病毒71型病毒活動持續，且為台灣東部主要流行病毒型別。

今年累計18例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型12例最多，其他分別感染腸病毒D68型2例，還有克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型與伊科病毒11型各1例。

其實鄰近我國的中國大陸、香港、韓國、日本、泰國、馬來西亞與新加坡腸病毒疫情均呈上升趨勢，而且中國大陸、香港、韓國、日本及泰國正處高峰期，馬來西亞也達到警戒值。

(中時 )