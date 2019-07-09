北市謝姓女子為了求好姻緣，到大同區一間四面佛宮廟拜拜，經擲筊後拿走陳列的小狐仙神像，但宮廟認為，神像價值5880元，控告謝女竊盜，但檢察官認為，民間習俗確實有請小型神尊回家供奉的習俗，且謝女離開時雙手捧神像，並無竊盜意圖，認定罪嫌不足予以不起訴。

今年3月22日下午1時許，18歲的謝女到延平北路2段一間四面佛宮廟祈求好姻緣，並擲出聖筊，經神明允准後，拿走置物櫃子上的小狐仙神像回家，但宮廟管理人認為，神像只是擺放在櫃子上，屬於宮廟所有，並沒有要送給信徒，因而控告謝女竊盜罪。

檢察官調閱監視器，發現謝女確有雙手合十，口中念念有詞，並擲筊後取走小狐仙神像，而民間宗教生活習俗，確實有類似慣，而且公廟內有3層置物櫃，第1層放置香爐，第2層陳列數十尊神像，小狐仙並沒有如同四面佛擺在神龕內，會讓人誤會用來與人結緣。

檢察官更以，櫃子上有陳列其他神像，價值高出小狐仙，謝女沒有拿取，離開時，還雙手捧著小狐仙，並沒有藏到背包內，與竊賊的行徑迥異，案發後，謝主動將小狐仙神像歸還廟方，證明她並無不法所有的意圖，予以不起訴處分。

(中時 )