台中市甲安埔及台中港區缺乏高中部美術班，造成學子須舟車勞頓到台中一中、豐原高中或南投、苗栗就讀；市議員尤碧鈴9日為海線特殊教育學子請命，爭取在梧棲中港高中部設立「美術班」，以利銜接該校國中部美術人才培育及學生就近升學。教育局強調，須評估學生數及經費後再研議。

尤碧鈴指出，中港高中附設國中部，每年都有對外招收「美術班」的學生，國中畢業生除可就讀普通高中外，更可依所學及興趣，參加中部有附設「美術班」的高中聯合甄選；但為避免學子須長途跋涉到他縣市或市區、山城設有美術班的高中就讀，建議中港高中高中部增設美術班。

學生家長不滿說，音樂、美術及體育班等屬於特殊教育班，當年副市長楊瓊瓔擔任省議員、立委時，為方便清水國小音樂班學生升學，極力爭取清水國中增設「音樂班」，後來又為銜接清水國中音樂班學生，又向教育部爭取清水高中設置「音樂班」，嘉惠無數學子。

教育局表示，市府在龍井區龍津高中設有高中美術班，該校美術班尚未滿招，還有名額可滿足中市海線地區國中美術班學生升學需求，增設中港高中高中部美術班案，尚需通盤考量學生來源、意願、學業成績等，以免招生人數不足造成學校經營困難。

尤碧鈴表示，中港高中國中部就設有美術班，讓國中畢業生直接上同校高中部美術班，不僅可銜接美術人才培育及學生就近需要，不用到台中一中、豐原高中等校就讀；教育局雖在龍津高中設有美術班，但對大甲、大安、清水、沙鹿、梧棲等學子交通並不方便。

(中時 )