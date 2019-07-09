關心銀髮族，台中市長盧秀燕9日走訪烏日區東園里長青學苑、與長者共餐，東園長里張有城把握機會，當場遞交陳情書，盼市府加速推動第四公墓改建為公園綠地，提供周邊4個里一處休憩空間。民政局長吳世瑋強調，第四公墓遷葬已完成，9月將移交給建設局進行相關工程。

盧秀燕9日中午訪視烏日區東園里，先欣賞長青學苑高齡班長輩演出的「十二婆姐陣」，接著與年長者共餐，氣氛熱絡。她特別強調，老人健保補助已經恢復，多數台中市老人都能享有此福利，希望讓老人退休後都能樂活。

趁著市長到地方與長者話家常，張有城當場遞交陳情書，他表示，溪南地區至今沒有一處公園，而烏日區第四公墓占地2甲多，目前已經遷葬完成，希望後續能闢建公園、綠地，提供東園、溪壩、螺潭及南里、北里等里居民休憩空間。

民政局長吳世瑋指出，第九公墓遷葬作業已經完成，一切依照預定時程、甚至進度超前，預計9月移交給建設局。建設局則表示，第九公墓未來規畫已初步完成，將延續周邊農田生態基礎，栽種喬灌木綠化，創造自然的開放空間，至於施工時程將待移交後才能確定。

(中時 )