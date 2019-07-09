美中貿易戰仍持續中，不少台商將部分產線移回台灣，希望能降低關稅帶來的影響，近期投資台灣事務所公布的核准回台廠商中，就有2家落腳台南，中小尺寸面板廠瀚宇彩晶投資79億元增設南科產線以因應國際車載市場需求，另家微型線性滑軌龍頭大廠在樹谷園區投資77億元，預計創造上千就業機會。

台南市經濟發展局指出，瀚宇彩晶是華新麗華集團下的中小尺寸面板廠，預計投資79.1億元，新增電子標籤及高階應用模組、Micro LED、可折疊觸控模組等產線，以擴大智慧家電、車載、穿戴、工控等面板及觸控整合式產品布局，將會新增935個工作機會。

另外一間微型線性滑軌大廠則擁有自主開發技術，產品廣泛運用在半導體、電子、光電、生技醫療、工具機等產業，並以自有品牌行銷國際，總部設在南科，這次投資77億元擴充高性能機電產品產線，將再招募320位機械零組件加工、生產及製程研發人才。

經發局表示，台南有沙崙科學城、南科雙主軸及多個重要產業聚落，未來市府將加強與產官學研合作，持續打造優質的投資環境，「七股科技工業區」及正在重畫的「麻豆工業區」未來也將釋出逾160公頃土地供業者設廠，招商投資單一窗口也將協助加速案件審核速度，打造優質的投資環境。

(中時 )