總統、副總統及立委選舉明年將登場，福建連江地方檢察署9日上午舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，並召開「選舉查察期前策略會議」。（實習記者陳志綸翻攝）

總統、副總統及立委選舉明年將登場，福建連江地方檢察署9日上午舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，並召開「選舉查察期前策略會議」。（實習記者陳志綸翻攝）

總統、副總統及立委選舉明年將登場，福建連江地方檢察署r今（9日）上午舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，正式拉開檢、警、調及政風機關聯合查察賄選序幕。另外，同時舉辦「連江地區反賄創意順口溜」徵文活動，首獎可獲得6000元獎金。

連江地方檢察署檢察長俞秀端、主任檢察官高一書、連江縣警察局長廖恆裕、法務部調查局馬祖調查站主任歐陽泓、連江縣政府政風處長王弘文等出席「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。

揭牌儀式後，召開檢、警、調「選舉查察期前策略會議」，會中凝聚查察賄選的共識與作為，將以嚴密查察賄選作為，展現查賄決心。

俞秀端表示，檢、警、調及政風機關將團結一致，動員所有資源，全力查察賄選；為使馬祖鄉親共同加入淨化選風行列，同時舉辦「連江地區反賄創意順口溜」徵文活動。

值得一提，由檢、警、調首長自掏腰包提供首獎6000元獎金，另選佳作30名，致贈精美紀念品，相關辦法將於檢、警、調官網及馬祖資訊網公布，歡迎鄉親踴躍參與。

連江地方檢察署呼籲民眾勇於檢舉，千萬不要忽視自身的力量，秉持公民意識，克盡公民責任，以實際行動支持「反賄選」；對於檢舉人的身分絕對會保密，可以放心提供不法情資，民眾與檢、警、調共同努力，維護優質選舉環境，端正馬祖地區選風。

(中時 )