前「4minute」成員、有「南韓小野馬」美稱的女神泫雅，認愛師弟E'Dawn(金曉鐘)後，一同遭前東家CUBE掃地出門，然她沒因此沉寂，反倒積極邁向新道路，甚至走出韓國，日前來到台灣擔任「高雄啤酒音樂節」壓軸嘉賓，除演出引發話題外，她現身機場時被拍到的「腫兩倍嘟嘟唇」，也成了關注焦點，被懷疑做了醫美整形，然遭泫雅否認，昨她更貼出素顏照自清，沒想到網友看了照片大傻眼，覺得她非但沒澄清到，反倒自打臉。

泫雅被拍到頂著腫脹嘟嘟唇現身台灣，遭質疑偷整形，事後她特地在IG貼文澄清，表示只是化妝方式不同而已，然韓國網友不領情，仍是一面倒批評，而昨泫雅再出招澄清，這回貼了個短片，直接不上妝入鏡，對鏡頭嘟起嘴巴，結果因為沒化妝的關係，反倒讓嘴唇更顯得厚腫，反倒引來更多懷疑她整形的聲浪，直呼素顏根本超明顯，酸言「就是有做啊，還裝作沒有」、「看起來就像有打東西的嘴唇」，甚至說她過去的模樣比較自然好看。

(中時電子報)