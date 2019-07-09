暑假開始了，孩子的暑假怎麼過呢？兒福聯盟今天公布「2019年兒少使用社群軟體狀況調查報告」，發現孩子平均10歲就有手機，其中近9成有社群軟體帳號，孩子平日一天使用社群2小時，假日使用的時間是平日的1.5倍，暑假期間可能更長。

該調查顯示，有82.7％的兒少擁有自己的智慧型手機，與2013年的38.7％相較，6年來增加1.1倍，而近9成兒少有社群軟體帳號，平均每人擁有3.8個社群軟體帳號；孩子平均一週使用社群的时間為16.7小時，兒少平日平均一天使用社群2小時、假日是平日的1.5倍，暑假時間可能會更長。

兒盟政策中心主任李宏文表示，許多家長都對手機輕忽，據兒盟調查指出，6成5的家長未設定孩子的手機無法瀏覽限制級網站，超過8成家長未提醒孩子被網路霸凌的解決方法，也未提醒孩子在網路上可花多少錢、如何正確交網友等事項。他提醒，無論使用手機或社群軟體，親子要一起提升數位素養，社群軟體業者也應加強過濾不符年齡規定的用戶機制，並透過AI智慧與人工檢視不當內容，落實防護機制，政府更應仿照英國的做法，在兒少網路安全議題上，積極強化管理強度，保護孩子遠離危險。

兒盟建議，網路社群已是兒少的重要人際生活圈，但政府懶得管、業者不想管、家長不知怎麼管，卻讓社群軟體成了三不管地帶，也讓兒少網安深陷危機，呼籲家長給孩子手機前，必須告訴孩子包括個人隱私要保護、網路交友要提防、網路言論要謹慎，也不要讓孩子成為網路霸凌的受害者。

兒盟提醒，若父母在教養孩子上遇到問題可洽兒盟免費教養專線0800-532880；若孩子在社群網路使用上遇到任何難題，也可撥打兒盟踹貢少年專線求助：0800-00-1769。

(中時 )